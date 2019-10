Der Ebersberger Künstler David Dott stellt am Wochenende mal wieder in München aus, und zwar am Samstag, 12. Oktober, beim "Artlab" der Galerie Benjamin Eck. Dahinter verbirgt sich eine hochwertige internationale Gruppenausstellung von 20 Künstlern aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien und Kanada. Zu sehen gibt es Zeichnung, Malerei, Fotografie, Mode und mehr, Dott ist mit vier Bildern vertreten. Im Rahmen des Artlab gibt es zudem eine Ausstellung und einen Publikumspreis zu gewinnen - weswegen Dott in der Heimat um Unterstützung wirbt: "Ich brauche Publikum!" Die Galerie in der Müllerstraße 46a (Hinterhof/Goldbergstudios) ist am Samstag geöffnet von 17 bis 21 Uhr, danach wird in der Pestalozzistraße14 gefeiert.