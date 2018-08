28. August 2018, 21:54 Uhr Ebersberger Kandidaten Der Nachbar auf dem Wahlplakat

Bei der Landtagswahl stehen 17 Gruppierungen zur Auswahl, 14 bewerben sich für den Bezirkstag. Auf fast allen Listen finden sich auch Bürger aus dem Landkreis Ebersberg

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Nun sind sie wieder da, die lachenden Gesichter am Straßenrand, die zur Wahl dieser oder jener Partei auffordern. Je nach Satzung der Kommunen tauchen sie sechs bis sieben Wochen vor der nächsten Abstimmung auf, meist sind es die örtlichen Direktkandidaten oder -kandidatinnen, die um Stimmen werben. Denn es hilft durchaus, wenn die Person auf dem Plakat den potenziellen Wählern zumindest ein bisschen bekannt ist. Immerhin zwölf der 17 in Oberbayern zur Landtagswahl antretenden Parteien haben einen Ebersberger als Direktkandidaten nominiert, von den 14 Listen für die Bezirkstagswahl haben zehn einen Direktkandidaten aus dem Landkreis. Doch wie viel Ebersberg steckt darüber hinaus in den Wahlvorschlägen der Parteien? Hier eine kleine Übersicht.

Den höchsten Ebersberg-Faktor bei der Landtagswahl erreicht, zumindest was die Zahl der Landkreisbürger auf der Liste angeht, die FDP. Insgesamt vier Kandidaten wohnen im Stimmkreis 114, wie Ebersberg auf den Wahllisten heißt. Und da FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen in Vaterstetten wohnt, ist - wenn die Partei den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schafft - schon mal ein Ebersberger sicher im Maximilianeum. Damit es auch für die übrigen liberalen Ebersberger langt, müsste die FDP allerdings ein Rekordwahlergebnis gelingen: Alexander Müller aus Baiern, gleichzeitig Direktkandidat, tritt auf Platz 20 an, Renate Will, Gemeinde- und Kreisrätin aus Vaterstetten und Ex-Landtagsabgeordnete auf Platz 32, sowie Vaclav Cerveny aus Kirchseeon auf Platz 42.

Einen Sitz im Landtag für Ebersberg gibt es aller Voraussicht nach auch für die SPD. Zwar findet sich außer Doris Rauscher niemand anderes aus dem Landkreis auf der Liste, allerdings steht sie auf dem aussichtsreichen dritten Platz und ist gleichzeitig Bewerberin für das Direktmandat. Dieses hatte bei der vergangenen Wahl Thomas Huber von der CSU gewonnen und auch diesmal tritt er als Direktkandidat an - entsprechend selbstbewusst fällt sein Listenplatz aus: es ist die 31. Ein Grafinger, Kreishandwerksmeister Johann Schweiger, tritt 14 Plätze darüber an, ob das für einen Landtagssitz langt, ist aber unsicher. Denn zwar kommen im derzeitigen Landtag 26 CSU-Abgeordnete aus Oberbayern - aber davon nur vier über die Liste, der Rest sind Direktkandidaten.

Als solcher tritt auch der Grüne Thomas von Sarnowski im Landkreis an, auf der Liste seiner Partei steht der Ebersberger allerdings auf dem wenig aussichtsreichen 20. Platz, sogar nur auf 27 steht Kreisrätin Waltraud Gruber aus Aßling. Zwei Namen aus Grafing finden sich auf der Liste der Linken: BfG-Stadtrat und Direktkandidat Heinz Fröhlich auf Platz 20 und Corinna Wilde auf Platz 39. Für die Bayernpartei treten ebenfalls zwei Landkreisbewohner an, Direktkandidat Robert Böhnlein aus Aßling und der Grafinger Kreisrat Christian Eckert.

Zwei Listenplätze für den Landkreis haben auch die ÖDP und die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer vergeben: Für erstere kandidieren Rosi Reindl aus Glonn auf Platz vier und Fritz Lietsch aus Grafing auf Platz elf, letztere schicken die beiden Poinger Markus Krätschmer und Yasemin Capan auf den Plätzen sechs und zehn ins Rennen, Capan ist gleichzeitig Direktkandidatin. Als solche und als einzige Vertreter ihrer Parteien bewerben sich auch der Kirchseeoner Simon Brunner für die Satire-Bewegung "Die Partei", Listenplatz 24, sowie Afra Held aus Grafing, sie steht für "mut" auf deren Listenplatz neun.

Fünf Gruppierungen haben gar keine Kandidaten aus dem Landkreis im Angebot, weder als Bewerber für das Direktmandat, noch auf ihren Listen. Darunter sind neben Kleinparteien wie der Liberal-Konservativen Reformer, der Partei für Gesundheitsforschung, der Tierschutzpartei, der Partei der Humanisten und der Piraten auch zwei Gruppierungen, die voraussichtlich in den Landtag einziehen werden: Freie Wähler und AfD haben keinen einzigen Ebersberger nominiert.

Letztere haben auch für die Bezirkstagswahl keine Ebersberger auf der Liste, genau wie die Piratenpartei, die Tierschutzpartei und die Liberal-Konservativen Reformer. Alle übrigen der insgesamt 14 Gruppierungen dagegen schon, die meisten - jeweils vier - sind es bei der Linken und bei der Bayernpartei. Die Linkspartei tritt mit ihren Landtagskandidaten Wilde und Fröhlich auf den Plätzen 43 und 46 sowie mit der Grafinger BfG-Stadträtin Marlene Ottinger und dem Direktkandidaten Lukas Schmid aus Baiern auf den Plätzen 45 und 51 an. Die Bayernpartei hat den Grafinger Walter Schmidtke, den Anzinger Harold Amann, Roman Messerer aus Baiern und den Forstinninger Michael Schwarz auf den Plätzen 25, 33, 49 und 57 nominiert.

Immerhin dreimal Ebersberg gibt es auf der "Freien Liste Oberbayern", einem Zusammenschluss kommunaler Wahlbündnisse. Hier treten Sascha Hertel, Direktkandidat und ZMS-Gemeinderat aus Markt Schwaben, auf Platz 21 und sein Parteifreund Wolfgang Korda auf 51 an. Einen Platz hinter Bianca Dusi-Färber aus Vaterstetten, die dort für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt.

Jeweils zu zweit sind die Ebersberger bei CSU, Grünen und FDP. Für die Christsozialen steht die Direktkandidatin und aktuelle Bezirksrätin Susanne Linhart auf Platz 35, Walentina Dahms, CSU-Ortsvorsitzende aus Markt Schwaben, auf 21. Die Ökopartei hat ihre Direktkandidatin, die Grafingerin Ottilie Eberl, auf Platz 21 gesetzt, auf 42 kandidiert der Markt Schwabener Gemeinderat Tobias Vorburg. Bei den Liberalen stehen Susanne Markmiller aus Kirchseeon auf Platz 20 und der Markt Schwabener Helmut Reinhold auf Platz 44.

Jeweils nur einen Kandidaten aus dem Landkreis gibt es bei der SPD - Zornedings Zweite Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder auf Platz 18 -, bei den Freien Wählern - hier tritt Kreisrat Wilfried Seidelmann aus Kirchseeon auf Platz 32 an -, der ÖDP - wo Ingrid Trischler aus Moosach auf Platz 23 kandidiert -, und der "Partei" - hier bewirbt sich Landtagskandidat Brunner auf Platz 21. Alle vier sind außerdem Direktkandidaten für den Bezirkstag.

Wie viele Ebersberger tatsächlich am Ende in den beiden Gremien sitzen werden, ist schwer vorherzusagen. Denn auch vordere Listenplätze sind nicht unbedingt eine Garantie für ein Mandat. Bei der Landtagswahl - aktuell hat das bayerische Parlament 180 Abgeordnete - entscheidet unter anderem die Zahl der Direktmandate darüber, wie viele Listenkandidaten einziehen. Auch gibt es die Möglichkeit, einzelne Kandidaten auf den Listen anzukreuzen und so die Reihenfolge zu verändern. Dies ist auch bei der Wahl der Bezirksräte - derzeit sind es 67 - möglich, außerdem gibt es hier keine Fünf-Prozent-Hürde. Es wird sich also wohl erst am 14. Oktober zeigen, wer von den Ebersbergern auf den Plakaten danach noch Grund zum Lachen hat.