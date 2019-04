16. April 2019, 21:59 Uhr Ebersberger Initiativen mit dabei Bahnlärm ist Thema bei "Jetzt red i"

"Aufruhr im Inntal - Der Streit um die Brenner-Bahntrasse" lautet der Titel der nächsten "Jetzt red i"-Sendung des Bayerischen Fernsehens am Mittwoch, 24. April. Im Vordergrund steht bei der Veranstaltung, die um 20.15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Brannenburg beginnt, zwar die Diskussion um weitere Gleise durch das Inntal Richtung Rosenheim. Die Bürgerinitativen aus dem Landkreis Ebersberg wollen dort aber auch den mangelnden Lärmschutz an der Bestandsstrecke zwischen Trudering und Rosenheim thematisieren. Kostenlose Karten für die Veranstaltung können noch via E-Mail an jetztredi@br.de oder unter der Telefonnummer (089) 5900-25299 reserviert werden.