19. März 2019, 21:54 Uhr Ebersberger Forst Gutachten zu Windpark vor der Sommerpause

Bis Ende diesen Jahres könnte feststehen, ob der Windpark im Forst gebaut werden kann. Noch vor der Sommerpause werde ein Zwischenergebnis der derzeit laufenden Begutachtung des Forstes im Umweltausschuss des Kreistages vorgestellt, kündigte nun Landrat Robert Niedergesäß (CSU) an. Im Mai 2018 hatte der Ausschuss beauftragt, dass die möglichen Standorte der fünf Windräder im Forst auf schützenswerte Tiere und Pflanzen untersucht werden. Die Begehungen im rund 1645 Hektar großen Gebiet liefen derzeit, so Niedergesäß, am 4. Juni oder am 9. Juli könnten erste Ergebnisse im Umweltausschuss präsentiert werden. Das Endergebnis soll dann "im Herbst" Thema in der Sitzung werden. Kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass der Windpark grundsätzlich möglich ist, müsste als nächstes eine ausführliche Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden.