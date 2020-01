Mit Blick auf den übervollen Papierkorb sagt eine Verkäuferin in einer Ebersberger Metzgerei: "Eigentlich müsste man das ganze Zeug nehmen und zum Finanzamt bringen." Bons über Bons stapeln sich im Abfalleimer, keiner will sie mitnehmen, und doch müssen sie ausgedruckt werden. Bei jedem Kauf, auch wenn es sich nur um eine Breze oder eine Scheibe Leberkäs handelt, muss die Kasse nun einen Zettel ausspucken. Grund für die neue Papierflut ist die am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Bonpflicht. Das neue Gesetz soll Steuerbetrug im Einzelhandel vorbeugen. Denn wenn ein Kassenzettel ausgedruckt wird, ist der Kauf in der Kasse registriert. Auf diese Weise kann das Finanzamt kontrollieren, ob für diesen Einkauf auch ordnungsgemäß Steuern abgeführt wurden.

Wurden die Kunden bis zum Jahreswechsel noch gefragt, ob sie ihren Bon mitnehmen möchten, wird der Beleg nun in jedem Fall ausgedruckt. In der Bäckerei Schwaiger am Marienplatz verweist die Verkäuferin kopfschüttelnd auf einen bereits vollen Abfalleimer: Den ganzen Tag blieben die Bons auf der Theke liegen und müssten dann in den Müll geworfen werden. In der Hofpfisterei am Marienplatz wurde schon vor Inkrafttreten des Gesetzes jedes Mal der Bon ausgedruckt, doch erst jetzt wandert er zusammen mit dem Wechselgeld auf die Theke. Das Interesse an den Bons, so die Verkäuferin, sei bei den Kunden größtenteils nicht vorhanden. Von 50 Käufern würden höchstens fünf den Bon mitnehmen.

Ähnlich ist die Situation in der Metzgerei Maisch in der Heinrich-Vogl-Straße. Dort wurde wegen des Kassensystems schon vor dem 1. Januar jedes Mal ein Bon ausgedruckt. Auch hier füllt sich der Abfalleimer mit klein bedruckten Kassenzetteln. Eine Verschwendung, nicht nur schlecht für die Umwelt, sagt die Fachverkäuferin: Das verwendete Thermopapier koste ja auch einiges. Ein "Wahnsinnsmüll", urteilt man auch bei der Bäckerei Freundl, ebenfalls in der Heinrich-Vogl-Straße. Die Kunden würden die Bons nicht wünschen, deshalb landeten die allermeisten unbesehen im Eimer. Keinen großen Unterschied macht die neu eingeführte Bonpflicht für den Betreiber des Döner Royal am Bahnhofsplatz. Er habe, sagt er, sowieso schon immer einen Bon ausgedruckt.