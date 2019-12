Die Markt Schwabener haben eine und auch die Grafinger: eine eigene Biermarke. Die hatte es einst auch in der Kreisstadt gegeben, doch die Schlossbrauerei Ebersberg stellte 1974 den Betrieb ein - nach 574 Jahren. Weitere 45 Jahre später bringen die Erben des letzten Brauers von Ebersberg, Sebastian, Gerd und Martin Otter das Schlossbräu zurück.

Am 21. September - übrigens wurde an einem solchen im Jahr 1400 die Brauerei zu Ebersberg das erste Mal urkundlich erwähnt - wird das Bier zum Verkauf freigegeben. Das zwar nicht in der alten Ebersberger Brauerei sondern in Truchtlaching in der Gemeinde Seeon gebraut wird. Die Ebersberger stört das ganz offenbar nicht, nach wenigen Stunden ist die erste Charge Schlossbräu ausverkauft.