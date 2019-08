Am Wochenende soll es noch einmal richtig sommerlich sein, wer deshalb in den Seen im Landkreis abtauchen will, kann das beruhigt tun: Die Wasserqualität aller untersuchten Badeseen ist gut, wie das Landratsamts bestätigt. Selbst vom Ebersberger Klostersee, an dem in der Vergangenheit häufiger wegen Blaualgen Badeverbote verhängt werden mussten, werden unauffällige Befunde von der jüngsten Untersuchung am 20. August gemeldet. Alle Testergebnisse können auf der Internetseite des Landratsamts abgerufen werden.