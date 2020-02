Im vergangenen Jahr schüttete die Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg insgesamt Zuwendungen in Höhe von 44 500 Euro aus. Hierbei handelt es sich um die mit Abstand größte jährliche Ausschüttungssumme seit Bestehen der Stiftung im Jahr 2011.

Zur offiziellen Übergabe der Rekordausschüttung kamen kürzlich Vertreter der im Jahr 2019 begünstigten Einrichtungen im Hermann-Beham-Saal des Landratsamtes zusammen. Die Montessori-Schule Niederseeon durfte sich mit 10 000 Euro über die größte Einzelzuwendung freuen. Der Betrag wird für die Anschaffung eines Busses zum Transport der Schüler verwendet. Der Förderverein des Gymnasiums Vaterstetten nahm 6000 Euro für die Theatertage der bayerischen Gymnasien entgegen. Die große Veranstaltung fand in 2019 mit großem Erfolg im dortigen Gymnasium statt.

Das Museum der Stadt Grafing investiert den Zuschuss der Stiftung von 5000 Euro in die Restaurierungsarbeiten des Bronzebarrenhortfundes von Steinkirchen bei Aßling. Der Fund aus der Bronzezeit soll künftig in Grafing ausgestellt und der Allgemeinheit zugängig gemacht werden. Die Stadt Ebersberg kann mit 4000 Euro der Stiftung historische Luftaufnahmen der Stadt erwerben. Weitere 5000 Euro gingen an JoCom, den Förderverein der Johann-Comenius-Schule Grafing, der das Geld ebenfalls für den Kauf eines Busses verwendet. Mit dem Fahrzeug werden Projekte der Schulsozialarbeit möglich, die die Teilhabe der Schüler an der Gesellschaft fördern.

Die Musikschule Vaterstetten erhält 3000 Euro, wodurch eine Bläserklassenkooperation mit der Dominik-Brunner-Realschule in Poing realisiert wird. Zudem wurde das Meta Theater in Moosach mit 3000 Euro gefördert. Mit der Zuwendung konnte das beschädigte Lichtsteuerpult inklusive Lichtcomputer erneuert werden und der Spielbetrieb uneingeschränkt weitergehen. Auch die therapeutische Wohngemeinschaft in Kirchseeon/Eglharting von Condrobs, die Volleyballabteilung des TSV Grafing, der Schützenverein Frohsinn Egmating, der Kunstverein Ebersberg sowie das Caritas Elterncafé Oase in Grafing konnten dank der Stiftung ihre vielfältigen Projekte realisieren.

Die Stiftung der Kreissparkasse Ebersberg ist die jüngste von insgesamt vier Stiftungen der Kreissparkasse. Gemeinsam mit der Kreissparkasse selbst beträgt das Engagement für gemeinnützige Projekte und Maßnahmen in den Landkreisen München, Starnberg und Ebersberg rund 1,4 Millionen Euro jährlich. Neben den öffentlichen Haushalten stellt dieses Engagement eine wichtige Fördermöglichkeiten für die Einrichtungen in der Region dar.