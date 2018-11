21. November 2018, 22:09 Uhr Ebersberg Zivilcourage-Kurs im Familienzentrum

Um richtiges Verhalten in schwierigen Situationen geht es am Samstag, 24. November, bei einem Kurs zum Thema Zivilcourage. Dazu laden der Frauennotruf Ebersberg, die Frauen-Union und die Polizeiinspektion Ebersberg ins Familienzentrum, Von-Feury-Straße 10, ein. Beim "Mitmachkurs" kann sich jede Teilnehmerin aktiv beteiligen. Der Kurs will Mut zum Eingreifen und zum "Sich wehren" machen, so die Veranstalter. Dazu werden von Beamten der Inspektion leicht umsetzbare Empfehlungen und Lösungen aufgezeigt und ausprobiert. Der Kurs beginnt um 10 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Anmeldung bei Marina Matjanovski unter MMatjanovski3101@web.de.