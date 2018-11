6. November 2018, 22:22 Uhr Ebersberg Wiener Punk im AJZ

Nichts für schwache Nerven dürfte das Konzert der österreichischen Punkband Turbobier sein, das am Freitag, 9. November, im AJZ Ebersberg steigt. Die Gruppe um Singer/Songwriter und Gitarrist Marco Pogo wurde 2014 in Wien gegründet und startete ihre Karriere mit Musikvideos auf YouTube. Nur ein Jahr später erschien das Debütalbum "Irokesentango". Durch den Track "Arbeitslos durch die Nacht", einer Parodie des Helene-Fischer-Hits "Atemlos", erlangten Turbobier erstmals Aufmerksamkeit im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit ihrem 2017 veröffentlichten zweiten Album gehörten sie sogar zum Line-Up beim Rock-Nova-Festival und beim Wacken-Open-Air. Dieses Jahr tourte die Band schon durch Japan, gleich danach ging es auf Deutschlandtournee, am Freitag nun machn Turbobier Halt in Ebersberg. Als Vorband wird You Can Pray spielen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine Stunde davor. Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro und an der Abendkasse für 14 Euro.