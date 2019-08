"Menschen in Bewegung. Warum verlassen Menschen ihre Heimat?", ist der Titel eines Kreativ-Wettbewerbs, den die Abteilung "Jugend, Familie und Demografie" des Landratsamtes jetzt ausgeschrieben hat. Auf Fotos und Bildern, durch Skulpturen oder in Filmen können die Teilnehmer Aspekte des Themas "Migration" darstellen und ausdrücken. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine, Organisationen und Initiativen sind zur Teilnahme aufgerufen. Zu gewinnen gibt es einen Workshop zum Thema "Migration", der in Zusammenhang steht mit der Ausstellung "Menschen in Bewegung" der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis einschließlich Freitag, 18. Oktober, müssen die Arbeiten eingereicht werden, an die Adresse Landratsamt Ebersberg, Team Demografie, Tanja Eckle, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg oder die E-Mail-Adresse demografie@lra-ebe.de.