17. September 2018, 22:08 Uhr Ebersberg Wettbewerb für Demokratie und Toleranz

Bundestagabgeordneter Andreas Lenz (CSU) ruft zur Teilnahme am Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz". Einsendeschluss ist Montag, 23. September, die Gewinner können sich über Geldpreise im Wert von 2000 bis 5000 Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit freuen. "Für eine demokratisch lebendige Gesellschaft braucht es Menschen die sich einmischen und mitmischen. Viele Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis setzen sich für Toleranz, Integration und Demokratie ein", so Andreas Lenz. Für den Wettbewerb werden zivilgesellschaftliche Projekte gesucht, die bereits veranstaltet wurden und sich in den Themenfeldern des BfDT bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extremismus oder Antisemitismus. Weitere Informationen sind unter http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/ zu finden.