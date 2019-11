Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge: Die zentralen Schlagworte der vierten industriellen Revolution führen zu einem tief greifenden Wandel in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. "Was Ende des 19. Jahrhunderts der Maschinenbau bei der ersten industriellen Revolution war, ist heute die Digitalisierung. In deren Folge leben auch wir in einer Welt im Wandel", sagt Manfred Kube, Experte aus Ebersberg.

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie ist fester Teil der Lebens- und Arbeitswelt. Mittels Smartphones sind die Menschen immer online. Die digitale Transformation ist allgegenwärtig und führt rasant ins "Big-Data"-Zeitalter. Wie fundamental diese "digitale Revolution" ins Leben eingreift, zeigt Manfred Kube in seinem Vortrag bei der Kolpingsfamilie Ebersberg am Donnerstag, 7. November, auf. Welche Gefahren diese Technologie birgt und welche Zukunftschancen sie verspricht, will der Experte gleichermaßen beleuchten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim an der Baldestraße. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei.