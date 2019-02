4. Februar 2019, 22:03 Uhr Ebersberg Von Römern und Bayern

Vor mehr als 2000 Jahren eroberten die Römer auch Rätien - das heutige Bayern. Um das Jahr 500 räumten sie die Provinz jedoch wieder. Die Ursache: Barbaren drangen über die gut ausgebauten Römerstraßen ein, die Völkerwanderung hatte begonnen. In dieser Zeit vermeldet der römische Schriftsteller Jordanes: "Östlich der Schwaben siedelt das Volk der Bayern!" Ja wo kommen die denn her? Bis dahin kannte man keine Bayern. Dem Landkreis in prähistorischer Zeit, zwischen Römern und Bajuwaren bis zum Erstarken der Ebersberger Grafen widmet sich der Historiker und Kreisheimatpfleger Thomas Warg in einem Lichtbildervortrag am Mittwoch, 6. Februar. Die Veranstaltung des Historischen Vereins für den Landkreis und des Verschönerungsvereins Ebersberg findet statt Unterm First im Klosterbauhof Ebersberg (Musikschule) und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.