Eine virtuelle Reise durch die wechselvolle Geschichte Anzings kann man am Montag, 5. August, bei der Historischen Runde des Historischen Vereins für den Landkreis unternehmen. Denn dort zu Gast ist die Anzinger Archivbetreuerin Ursula Niederreiter. Zu dem offenen Austausch, der um 19.30 Uhr im Gasthaus "Alte Post" in Ebersberg stattfindet, sind alle an der Geschichte Interessierten eingeladen.