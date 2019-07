28. Juli 2019, 21:34 Uhr Ebersberg Tickets für Pelzig, Alfons und Co.

Altes Kino startet an diesem Montag in neue Vorverkaufsrunde

Frank-Markus Barwassers Alter Ego Erwin Pelzig kommt wieder nach Ebersberg. Außerdem testet Kabarettist und Kultreporter Alfons ein neues Programm in der Kreisstadt aus. Das Alte Kino startet an diesem Montag, 29. Juli, den Vorverkauf für diese und acht weitere Veranstaltungen. Dazu gehört auch eine Herbstvorführung aus der Reihe "Kino spezial". Das Alte Kino zeigt am Samstag, 26. Oktober, den Dokumentarfilm "Alpgeister" von Walter Steffen über die geheimnisvolle Mythen- und Sagenwelt der bayerischen Berge. Der Regisseur steht nach der Vorführung für ein Filmgespräch zur Verfügung. Beim "Kino spezial" ist die Küche geöffnet.

Alfons zeigt seine warmherzige Mischung aus Theaterabend, Kabarett und poetischen Momenten an zwei Abenden im Alten Kino, bevor er damit über Deutschlands Bühnen tourt: am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Januar, feiert er in Ebersberg Vorpremiere. Der Wasserburger Pianist Peter Ludwig präsentiert am Samstag, 1. Februar, im Alten Kino solo neue Chansons unter dem Titel "Am Abgrund gibt's die beste Aussicht". Einem "Tornado" gleich wird Urgewalt Arnulf Rating am Freitag, 7. Februar, über die Bühne des Alten Kinos fegen. Grübelnd und grabend nehmen Pelzig und seine beiden Bühnenfiguren "Hartmut" und "Dr. Göbel" am Donnerstag, 27. Februar, im Alten Speicher das Chaos unseres angeblichen Epochenwandels unter die Lupe.

Die junge Münchner Songwriterin Ami Warning präsentiert am Samstag, 7. März, ihr drittes Album, "Momentan", im Alten Kino. Provokateur Florian Schroeder bringt dort am Donnerstag, 19. März, den "Ausnahmezustand" auf die Bühne. Als "Miss Verständnis" inszeniert sich die bayerische Senkrechtstarterin Constanze Lindner am Freitag, 20. März, auf der Ebersberger Kleinkunstbühne. "Anbetungswürdig und zum Niederknien" (Zitat Ottfried Fischer), mit schwäbischer Gründlichkeit und österreichischem Akzent, nörgelt der oberösterreichische Wahl-Stuttgarter Stefan Waghubinger am Samstag, 21. März: "Jetzt hätten die guten Tage kommen können". Und bajuwarische Pop-Poesie bringt die Band Pam Pam Ida unter dem Titel "Sauber" am Samstag, 28. März, auf die Bühne im Alten Kino.

Die Tickets sind ab Montag, 29. Juli, um 10 Uhr im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers in Ebersberg erhältlich.

Bereits länger schon zu haben sind Karten für folgende Veranstaltungen im Alten Speicher: die BR-Aufzeichnungen mit Helmut Schleich und Luise Kinseher am Freitag und Samstag 11. und 12. Oktober, "Anstalts"-Gastgeber Max Uthoff am Donnerstag, 24. Oktober, den früheren Musiklehrer Hans Klaffl am Samstag, 26. Oktober, Multitalent Sissi Perlinger am Samstag, 23. November, die "Bayerische Rauhnacht" mit Schariwari am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, sowie am Sonntag, 5. Januar, "Maibock"-Redner Django Asül am Montag, 2. Dezember, das Familienkonzert mit Heinrich Klug am Sonntag, 8. Dezember, Sprachdrechsler Jochen Malmsheimer am Freitag, 14. Februar, und Sprachartistin Lisa Eckhart am Dienstag, 28. April.

Ebenfalls im Vorverkauf sind folgende Veranstaltungen im Alten Kino: die Vorpremiere von Michael Altingers neuem Programm am Samstag, 28. September, Dadaist Alf Poier am Freitag, 4. Oktober, Puppenspieler Michael Hatzius am Samstag, 5. Oktober, Improvisateur, Komponist und Multi-Instrumentalist Fred Frith am Donnerstag, 31. Oktober, Komödiantin Lizzy Aumeier am Samstag, 2. November, das Duo "Notenlos" am Samstag, 16. November, der Gelsenkirchner HG Butzko am Freitag, 22. November, Kofelgschroa-Frontmann Maxi Pongratz am Samstag, 23. November, Stand-up-Comedian Bumillo am Freitag, 29. November, das Duo Sternschnuppe am Samstag, 30. November, der österreichische Senkrechtstarter Christoph Fitz am Samstag, 7. Dezember, der Ottersberger Musiker Rudi Zapf am Donnerstag, 12. Dezember, Grundschullehrerin Christine Eixenberger am Freitag, 17. Januar, und die vielfach ausgezeichnete Christine Prayon am Freitag, 24. Januar.