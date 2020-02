Arnulf Rating erhielt die wichtigsten deutschen Kabarettpreise und ist regelmäßig Gast im Fernsehen. Am Freitag, 7. Februar, kommt er mit "Tornado" ins Alte Kino nach Ebersberg. Oft steht Arnulf Rating im Anzug auf der Bühne, entnimmt einem Aktenkoffer einen Stapel Zeitungen und kommentiert anhand der Schlagzeilen das aktuelle Zeitgeschehen. Gelegentlich verkleidet er sich auch. So ist er dieses Mal als Dr. Fred Mabuse und als dessen Assistentin Schwester Hedwig zu sehen. Die beiden forschen an einer Sicherheits-App, mit der man moderate Rebellen von echten Terroristen bequem unterscheiden kann. Den Auftrag dazu bekam Mabuse von Dr. Uschi von der Leyen, die er aus gemeinsamen Studientagen in Hannover kennt. "Dieser Mann ist eine Urgewalt", urteilte die Rheinische Post. Karten für die Veranstaltung im Alten Kino können unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.