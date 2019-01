14. Januar 2019, 22:02 Uhr Ebersberg Tag der offenen Tür der Landwirtschaftsschule

Die Abteilung Hauswiertschaft der Landwirtschaftsschule in Ebersberg stellt sich am Sonntag, 27. Januar, bei einem Tag der offenen Tür den Besuchern vor. Von 10 bis 16 Uhr kann man die Bildungseinrichtung in der Wasserburger Straße 2 besichtigen, die Lehrer kennenlernen und den Schülerinnen und Schülern Fragen stellen. Diese haben dazu verschiedene Aussstellungen und Vorführungen vorbereitet, das Motto des Tages ist "modern, nachhaltig, zukunftsorientiert". Außerdem erwartet die Gäste eine große Auswahl an selbstgemachten Schmankerl, Kaffee und Kuchen.