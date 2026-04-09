Es ist ein kundiges Publikum, das sich an diesem kalten Abend in einem Ebersberger Seminarraum eingefunden hat. Aber man muss hinzufügen: leider. Denn es geht um das Thema Suizid. Darum, dass Menschen manchmal den Wunsch haben, ihr eigenes Leben zu beenden. Und diesen Wunsch manchmal sogar in die Tat umsetzen.