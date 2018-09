16. September 2018, 22:05 Uhr Ebersberg Stadtbücherei schließt vorübergehend

Die Stadtbücherei stellt ihre Software um und schließt deshalb für zehn Tage - vom 17. September bis 26. September. In diesem Zeitraum werden aber keine entliehenen Medien fällig. Von Donnerstag, 27. September, an findet dann wieder regulärer Büchereibetrieb statt. Vom 17. September an dient der alte Online-Katalog "Lissy" nur noch zum Recherchieren im Bestand. Es ist nicht mehr möglich, über das Benutzerkonto Verlängerungen oder Vorbestellungen vorzunehmen. Von 24. September an gibt es einen neuen öffentlich zugänglichen Online-Katalog mit neuen Funktionen, zum Beispiel eine mobile App für Smartphones und Tablets.