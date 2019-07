18. Juli 2019, 21:52 Uhr Ebersberg Spuren der Kelten

Eine Radltour zu den Spuren der "Kelten und Römer im Ebersberger Forst" bietet Kreisheimatpfleger Thomas Warg am Samstag, 20. Juli, an. Bei der Begehung von mehr als 2500 Jahre alten Hügelgräbern kann man eintauchen in die Hallstattzeit, später folgen die Teilnehmer einer freigelegten Trasse der Römerstraße, die den Nordteil des Forstes in Ost-West-Richtung durchzieht. Zudem lässt viel Anschauungsmaterial die Zeit von damals lebendig werden. Die Tour dauert von 14 bis etwa 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Hinweisschild "Wanderparkplatz" an der ersten Abzweigung der Staatsstraße 2080 von Ebersberg in Richtung Schwaberwegen gesehen (Parkplatz Zangellucken/Ludwiggeräumt). Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene, vier Euro pro Kind (ab zehn Jahre geeignet). Anmeldung bei Thomas Warg unter (08092) 33 66 01, per Mail an thomas.warg@t-online.de oder bei Ursula Kunz unter (08124) 52 74 30.