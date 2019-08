Die Ankündigung aus dem Landratsamt, eine Wasserstofftankstelle für Linienbusse und Lkw einrichten zu wollen, wird von der SPD in der Kreisstadt begrüßt. In einer Pressemitteilung schreiben Bürgermeisterkandidat und Kreisrat Uli Proske, Stadtrat Christoph Münch und Ortsvorsitzender Dirk Schött, der "Aufbau einer ÖPNV-Flotte mit brennstoffzellenelektrischen Fahrzeugen" könne ein wichtiger Beitrag dazu sein, CO₂- und Feinstaub-Ausstoß im Verkehr zu reduzieren. Die Genossen wollen außerdem bei der Suche nach einem Standort für die Tankstelle in Ebersberg helfen und regen den Einsatz von Wasserstoff-Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark an.