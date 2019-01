6. Januar 2019, 21:53 Uhr Ebersberg Spaß im Schnee

Auch diese Wintersaison bietet der WSV Glonn wieder verschiedene Langlauf- und Skatingkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Los geht's am Samstag, 12. Januar, mit einem Schnuppertag Langlaufen, der entsprechende Grundkurs ist dann am 20. und 26. Januar, der Aufbaukurs am 3. Februar und ein Sicherheitstrining gibt es am 10. Februar. Der Schnuppertag "Langlauf-Skating" ist am Sonntag, 13. Januar, Grundkurs am 27. Januar und 2. Februar, Aufbaukurs am 9. Februar. Bei ausreichendem Schnee finden die Kurse auf der Vereinsloipe in Glonn/Balkham oder Oberpframmern statt, ansonsten geht es nach Bayrischzell. Anmeldungen sowie weitere Infos telefonisch unter (08093) 748 (AB) oder (0171) 73 73 285 direkt bei Trainer Sepp Axenböck. Die nordische Abteilung plant vorerst zwei Schneeschuhwanderungen am Sonntag 13. Januar und 3. Februar. Je nach Schneelage wird im schönen Glonner Umland oder in den Bergen gewandert. Am 20. und 27. Januar gibt es außerdem einen Langlauf-Ausflug nach Bayrischzell. Anmeldungen sowie weitere Informationen telefonisch unter (08093) 2863 (AB) bei Christine Dehnhardt, Leiterin der Abteilung Nordisch. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen auch auf www.wsvglonn.de.