Organisationen, Vereine, Initiativen und Personen aus dem gesamten Landkreis Ebersberg, die im sozialen Bereich aktiv sind, sind eingeladen zum Sozialempfang der SPD-Landtagsabgeordneten Doris Rauscher am Sonntag, 16. Februar, 18 Uhr, im Gasthof Ebersberger Alm auf der Ludwigshöhe. Neben der Würdigung des Engagements der Haupt- und Ehrenamtlichen im Landkreis Ebersberg stehen die aktuellen Entwicklungen in unserer Demokratie im Mittelpunkt des Abends, wie Doris Rauscher erläutert: "Wir alle erleben immer wieder, dass sich Vorurteile, Angst oder sogar Wut auf demokratische Werte in der Gesellschaft breit machen - egal, ob es um das Thema Meinungsfreiheit geht, Anfeindungen aufgrund politischer Überzeugungen, Berichte über rassistische Übergriffe oder rechtsnationales Gedankengut innerhalb einzelner Gruppen. Auch Helfer in einer Notsituation oder ehrenamtliche Engagierte werden damit immer häufiger konfrontiert."

Welchen Gefahren ist die Demokratie ausgesetzt? Weshalb gilt es wieder gegen Vorurteile, Ängste oder sogar Misstrauen gegen demokratische Werte anzukämpfen? Welche Rolle spielen zunehmender Radikalismus, Hetze im Netz und Werteverlust? Diesen und weiteren Fragen möchte Rauscher sich dieses Jahr im Rahmen ihres Sozialempfangs gemeinsam mit ihren Gästen widmen. Mit dabei sind: Angela Warg-Portenlänger von Bunt statt Braun, Matthias Lorenz von der Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, Anna-Lena Koschig von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Martha Urban von der Partnerschaft für Demokratie. Eine Anmeldung zum Empfang ist möglich bis Freitag, 14. Februar, 12 Uhr, unter Telefon (08092) 2309967 oder unter info@spd-buergerbuero.de.