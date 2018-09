12. September 2018, 22:30 Uhr Ebersberg Songpoesie mit Seele

Mit "Ganz vui G'fui" will die Liedermacherin Claudia Binder das Ebersberger Publikum verzaubern. Die Erdingerin gibt am Samstag, 15. September, ein Konzert in der Galerie des Kunstvereins im Klosterbauhof. Im Gepäck hat sie bayerische Songpoesie aus der eigenen Feder: ehrlich, einfühlsam und sehr emotional. Binders Lieder erzählen von Gefühlen, die jeder schon mal erlebt hat: Glück, Trotz, Wut, Sehnsucht, Lebensfreude... "Meine glücklichsten Momente sind die, wenn sich die Zuhörer von meinen Liedern berühren lassen." Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und findet statt im Studio über der Alten Brennerei, Zugang über die Rampe. Der Eintritt ist frei, die Musikerin freut sich aber über Spenden.