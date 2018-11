15. November 2018, 22:17 Uhr Ebersberg Schweizer Comedy

Sangeslust und Selbstironie, perfekte Arrangements und komödiantisches Talent: Bliss liefert eine Entertainment-Show, bei der es niemanden auf den Stühlen hält. Am Samstag, 17. November, sind die fünf adretten Schweizer Mannsbilder mit Schalk im Nacken zu Gast im Alten Speicher. "Mannschaft", das aktuelle Programm des Quintetts (Claudio Tolfo, Matthias Arn, Lukas Hobi, Tom Baumann, Viktor Szlovák) überrascht mit ehrlichen und satirischen Einsichten in die Tiefen der männlichen Seele und geht musikalisch der Frage nach: Was treibt den Mann von heute an? Der Untertitel der Show mag Teil der Antwort sein: "Bizeps, Bier und Haarausfall". Karten für die A-Cappella-Comedy-Show können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 2 55 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.