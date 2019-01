22. Januar 2019, 21:43 Uhr Ebersberg Rotary-Gala im Alten Speicher

Ein abwechslungsreiches Programm bieten die Ebersberger Rotarier bei ihrer traditionellen Jahresauftakt-Veranstaltung am Samstag, 26. Januar, im Alten Speicher in Ebersberg. Im Show-Teil treten heuer unter anderem folgende Künstler auf: der Zauberer Gaston, der den Abend moderiert, die Drumliner des Grafinger Jugendorchesters, der Jazzbassist Martin Zenker mit drei mongolischen Musikern, die Haselbeck Sisters, die Grafinger Tanzgruppen Young Energy und High Energy, sowie ein außergewöhnlicher Jongleur. Zum Tanz spielt die Show-Band Tanzbar. Als Hauptpreis der großen Tombola gibt es eine Flusskreuzfahrt zu gewinnen. Mit dem Erlös der Gala unterstützen die Rotarier die Frühförderstelle des Einrichtungsverbunds Steinhöring. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es für 30 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf über die Anwaltskanzlei Baumgarten unter der Telefonnummer (08092) 240 13 sowie per E-Mail an elisabeth.baumgarten@gmx.de.