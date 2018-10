23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Ebersberg Rock und Blues

Kraftvollen Blues und Blues-Rock aus den 60er bis 80er Jahren kann man am Freitag, 26. Oktober, in dem Ebersberger Café Zimtblüte hören. Die Blues-Seekers spielen Songs bekannter Größen: von Cream und Eric Clapton über Jimmy Hendrix und C.C. Cale bis hin zu ZZ Top. Das Quartett besteht aus Josef Loscar, Norbert Barby, Michael Höcherl und Sebastian Höcherl. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei - es kreist der Hut. Vorbestellen kann man per mail an reservierung@cafe-zimtbluete.de oder telefonisch unter (08092) 863 32 57.