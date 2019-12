Zur Nikolausparty im Bichler gibt es am 06. Dezember gleich drei Bands - The Kikis, Screaming Nightmare und die Raygun Rebels

Rockfans aufgepasst: An diesem Freitag, 6. Dezember, gibt's beim Bichler Paule in Emmering etwas auf die Ohren. Dort nämlich steigt eine heavy Nikolausparty, bei der gleich drei Bands ein musikalisches Feuerwerk zünden. Es spielen: The Kikis, ein weibliches Rock'n'Soul-Duo aus München, Screaming Nightmare aus dem Landkreis und - als Headliner - die Raygun Rebels. The Kikis lieben unkonventionelle Coverversionen, ein harter Beat und rockende Gitarren dürfen aber auf keinen Fall fehlen. Beginn ist 20 Uhr, der Eintritt kostet 13 Euro.