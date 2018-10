23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Ebersberg Raum im Holz

Zusätzlich zur Fotoausstellung "Princesses and Bad Guys" von Frank Bayh und Steff Ochs in der Alten Brennerei kann man am Wochenende beim Ebersberger Kunstverein noch eine zweite Schau bestaunen: Bernd Sedlmeier aus Zorneding zeigt im Studio an der Rampe "Holz im Raum - Raum im Holz". Sedlmeier, Mitglied im Kunstverein, ist seit mehr als 30 Jahren malerisch und bildhauerisch tätig, er zeigt Ölmalerei und Skulpturen. Die Bilder drehen sich dabei motivisch um Holz in all seinen Erscheinungsformen - von umgestürzten Bäumen bis hin zu gestapelten Paletten - und gehen so eine Symbiose ein mit den abstrakten Formen der überwiegend mit der Kettensäge geschaffenen Holzobjekten. Die Ausstellung im ersten Stock der Alten Brennerei, Klosterbauhof 6, wird eröffnet am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr, geöffnet ist dann bis 21 Uhr. Die weiteren Besuchszeiten sind: Samstag, 27., und Sonntag, 28., jeweils 14 bis 18 Uhr, Freitag, 2. November, 18 bis 20 Uhr sowie Samstag/Sonntag, 3./4., jeweils von 14 bis 18 Uhr.