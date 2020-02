In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Ebersberg einen Mann bei einer Promillefahrt erwischt. Gegen 0.05 Uhr hielt eine Streife der Polizei Ebersberg den 37-Jährigen aus dem südlichen Landkreis zu einer Verkehrskontrolle an. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme in der Kreisklinik, der Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Fahrer kommt ein Strafverfahren zu.