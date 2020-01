Eine Rentnerin aus dem Landkreis ist Betrügern zum Opfer gefallen, die sich als Polizeibeamten ausgegeben haben. Wie die echte Polizei nun mitteilt, setzten die Betrüger die 80-Jährige wochenlang massiv unter Druck und erbeuteten letztlich einen hohen Bargeldbetrag.

Angefangen hatte alles bereits Mitte Dezember. Damals meldete sich erstmals ein angeblicher Hauptkommissar telefonisch bei der Rentnerin und gab vor, bei einer örtlichen Bankfiliale sei eingebrochen worden und die Einlagen der Seniorin seien nun gefährdet. Das unbedarfte Opfer machte sich daraufhin auf den Weg zur Bank, ließ sich einen fünfstelligen Geldbetrag auszahlen und übergab diesen noch am selben Tag einem bislang unbekannten Abholer.

Bis zum Folgetag wurde sie nach Polizeiangaben weiterhin durch mehrere Betrüger telefonisch massiv unter Druck gesetzt, sodass sie erneut Geld abhob und an den Betrüger übergab. Im Januar schließlich wurde das Opfer von den Tätern sogar angehalten, einen Sparvertrag in sechsstelliger Höhe aufzulösen, da auch dieser gefährdet sei. Die 80-Jährige ließ sich auch dieses Geld von ihrer Bank auszahlen und übergab es an eine bislang unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat nun die Ermittlungen in dem Betrugsfall übernommen.

Auch in der Vergangenheit hatten die beiden Polizeiinspektionen im Landkreis immer wieder Fälle gemeldet, in denen Betrüger durch diese oder eine ähnliche Masche an Geld gelangen wollten. Meist allerdings blieb es beim Versuch, ein Großteil der Kontaktierten legte einfach auf und meldete den Vorfall der Polizei. Nun fordert das Polizeipräsidium Oberbayern Ost erneut dazu auf, gesundes Misstrauen zu beweisen. Die echte Polizei werde sich niemals von irgend jemandem Bargeld übergeben lassen oder dieses telefonisch fordern. Wer daher einen entsprechenden Anruf erhalte, soll sofort auflegen und die Polizei über den Notruf 110 verständigen, so der Rat der Polizei.

Die falschen Polizisten sind nicht nur im Landkreis aktiv, sondern in der ganzen Region. In der vergangenen Woche hatten Betrüger mit dieser Masche in Forstenried Geld und Schmuck im Wert von 500 000 Euro erbeutet.