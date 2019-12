Der Landkreis Ebersberg ist einen großen Schritt weiter zum eigenen Pflegestützpunkt. Das hat CSU-Landtagsabgeordneter Thomas Huber nun mitgeteilt. Zum einen habe der Bayerische Landtag nun die gesetzlichen Voraussetzungen für das Initiativrecht der Kommunen beschlossen. Zum anderen hätten sich die kommunalen Spitzenverbände und die Kranken- und Pflegekassen am vergangenen Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen endlich auf einen Rahmenvertrag geeinigt, der das nähere Prozedere regelt. "Diese Einigung stellt für die Kommunen tatsächlich so etwas wie einen Meilenstein dar", so Huber. Nun könne sich der Landkreis endlich an die Umsetzung machen. Der Ebersberger Kreistag habe bereits vorgesorgt und sich im vergangenen Jahr auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion für die Errichtung eines solchen Pflegestützpunkts ausgesprochen. Pflegestützpunkte bieten eine kostenlose Beratung zu allen Themen rund um die Pflege und stehen allen Bürgerinnen und Bürgern, egal ob gesetzlich oder privat versichert, offen. Für die Förderung von Pflegestützpunkten stellt der Freistaat 900 000 Euro zur Verfügung.