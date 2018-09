19. September 2018, 21:54 Uhr Ebersberg Musikalisches Gedenken

Die Katholische Pfarrei und der Singkreis veranstalten am Sonntag, 23. September, 19 Uhr, eine Abendmesse in der Pfarrkirche St. Sebastian. Anlass ist der erste Jahrestag zum Andenken an Markus Krammer. Der Kreisheimatpfleger starb am 23. September 2017. Gestaltet wird der Gottesdienst von der Weinberg Zithermusi' und dem Singkreis.