19. Juli 2019, 22:33 Uhr Ebersberg Musik im Garten

Zu einer Serenade unter freiem Himmel lädt der Ebersberger Posaunenchor am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr in den Garten des Reischlhofs in Ebersberg ein. Eine gute halbe Stunde voller sommerlicher, schwungvoller Musik wartet auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims und alle, die sich auf den Weg zum Reischlhof (Ignaz-Perner-Straße 15) machen.