Erst geriet ein Nebengebäude in Brand, kurz darauf stand auch der Dachstuhl in Flammen. Die wertvolle Holzbibliothek konnten die Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Im Museum Wald und Umwelt in Ebersberg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 20.30 Uhr Uhr wurde der Alarm ausgelöst, zunächst stand ein Nebengebäude in Flammen, dann griff das Feuer nach Angaben von Beobachtern auch auf das Hauptgebäude des Museums über. Das Dachgeschoss des laut Polizei denkmalgeschützten Gebäudes brannte komplett nieder. Die Brandursache war zunächst unklar. Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtete.

Die Wertgegenstände konnten nach Angaben von Kreisbrandrat Andreas Heiß gerettet und im benachbarten Gasthaus untergebracht werden. Dazu gehört unter anderem die bekannte Holzbibliothek des Abtes Candid Huber. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ebersberg, Grafing, Oberndorf, Steinhöring und Kirchseeon.

In dem Museum gibt es eine Dauerausstellung und wechselnde Sonderprogramme, außerdem werden verschiedene Veranstaltungen und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. In der Dauerausstellung dreht sich alles um den Wald: die Geschichte der Waldnutzung, die Ökologie des Waldes, von historischen bis zu modernen Umweltthemen wie de Klimawandel. "Das Jagerhäusl aus dem 18. Jahrhundert versetzt den Besucher in vergangene Zeiten, in denen der Wald Lebensgrundlage der Menschen war", heißt es auf der Homepage des Museums.