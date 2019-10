Einmal den Bayerischen Landtag von innen sehen, Landespolitik hautnah erleben und bei einer Plenarsitzung zuhören: Am Donnerstag, 10. Oktober, gibt es die Gelegenheit dazu. Dann nämlich lädt die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher interessierte Bürger ein, sie an ihrem Arbeitsplatz im Maximilianeum zu besuchen. Es sind noch wenige Restplätze zu vergeben. Neben einer Einführung in die Arbeit des Bayerischen Landtags und der Teilnahme an der Plenarsitzung steht auch eine Gesprächsrunde mit Rauscher auf dem Programm. Kosten entstehen den Teilnehmern keine. Abfahrt ist mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Marienplatz Ebersberg, die Rückkehr ist für 14.30 Uhr geplant. Wer Interesse hat, kann sich vormittags unter (08092) 2309967 oder per E-Mail an info@spd-buergerbuero.de informieren und anmelden.