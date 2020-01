MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch wird am Donnerstag, 9. Januar, in Ebersberg über die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis sprechen. Beginn ist um 19 Uhr in der Kugler-Alm in Aßlkofen, organisiert wird der Abend von CSU-Bürgermeisterkandidat Alexander Gressierer gemeinsam mit Landrat Robert Niedergesäß.