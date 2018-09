17. September 2018, 22:08 Uhr Ebersberg Mittwochskino startet wieder

Mit der tiefschwarzen Komödie "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" von Regisseur Martin McDonagh startet das Ebersberger "Mittwochskino" am Mittwoch, 19. September, in die Herbstsaison. Nachdem Monate vergangen sind, ohne dass der Mörder ihrer Tochter ermittelt wurde, unternimmt Mildred Hayes (Frances McDormand) eine Aufsehen erregende Aktion... Karten für die Vorstellung im Alten Kino können telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Filmvorführung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.