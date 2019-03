28. März 2019, 22:02 Uhr Ebersberg Literatur trifft Popkultur

"Kennen Sie das Fräulein Pollinger?" Unter diesem Titel präsentieren Johanna und Veronika Bittenbinder, Mutter und Tochter, am Samstag, 30. März, in der Städtischen Galerie Rosenheim Werke des deutsch-ungarischen Literaten Ödön von Horváth in neuem, poppigem Gewand. Während die preisgekrönte Schauspielerin Johanna Bittenbinder unter anderem die Geschichte vom Fräulein Pollinger und ihrer Suche nach dem Glück im München der 1920iger und 1930iger Jahre liest, erzählt ihre Tochter Veronika in eigenen poetischen, humorvollen Popsongs von der heutigen Lebenswelt junger Frauen. Das ist völlig verschieden und passt im Kern doch zusammen, weil es um das Gleiche geht: gesellschaftliche Zwänge, (selbst auferlegte) Erwartungen und die Sehnsucht nach ehrlicher Liebe, Vertrauen und Verlässlichkeit. Der Abend ist Teil der neuen Veranstaltungsserie "Bild und Ton", in der die Städtische Galerie Rosenheim nun in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Konzerte, Lesungen und Filme regionaler sowie internationaler Künstler präsentiert. Los geht's um 19.30 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.