18. Juli 2019, 21:52 Uhr Ebersberg Lieder aus Kindermund

"Aber heit is a Tag, der mi g'freit": Zu einem fröhlichen Sommerkonzert lädt die Schule in Oberndorf am Samstag, 20 Juli, ein. Los geht's um 14.30 Uhr, alle Interessierten sind laut Leiterin Luise Dirmhirn herzlich willkommen.