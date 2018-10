18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Ebersberg Liebeserklärung

Johannes Brahms nannte sie liebevoll "Fräulein Klarinette", Robert Schumann wies ihr mehrfach in seinen Orchesterwerken eine auffallende Rolle zu, Debussy faszinierte die Poesie ihrer Klangfarben. Diese Liebeserklärungen an ein Instrument, das lachen und weinen kann, werden am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle in Grafing zu hören sein. Das Duo Macore aus Anna und Constanze Schackow spielt das erste Konzert der neuen Reihe "Steinway trifft..." Es erklingen die Fantasiestücke von Robert Schumann, die erste Klarinettensonate von Johannes Brahms und Claude Debussys Premiere Rhapsodie für Klarinette und Klavier. Die Sonate für Klarinette und Klavier von Francis Poulenc rundet den kammermusikalischen Abend ab. In die klassische Musik sind Mutter und Tochter über Jahre hineingewachsen: Während Constanze Schackow sich noch mitten im Klavierstudium befand, saß die kleine Anna beim Üben neben oder unter dem Flügel und lauschte der Musik. Inzwischen studiert sie an selbst klassische Klarinette. Einlass ist von 19 Uhr an, das Konzert wird empfohlen ab 16 Jahren. Karten gibt es bei den Buchhandlungen in Grafing, Aßling und Kirchseeon sowie online unter www.stadthalle-grafing.de.