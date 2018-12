4. Dezember 2018, 22:01 Uhr Ebersberg Liebe im Kalten Krieg

Das Alte Kino zeigt an diesem Mittwoch, 5. Dezember, eine poetische Liebesgeschichte, die 1963 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in Amerika spielt: "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Im versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet die einsame Elisa (Sally Hawkins), gefangen in einem Leben der Stille und Isolation. Doch ihr Leben ändert sich, als sie ein als geheim eingestuftes Experiment entdeckt... Der Film von Guillermo del Toro erhielt vier Oscars, zwei Golden Globes und einen Goldenen Löwen in Venedig. Karten können unter (08092) 255 92 05 oder www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.