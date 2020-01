Bei der Mitgliederausstellung des Ebersberger Kunstvereins gewann sie jüngst den ersten Publikumspreis: Viola Poschenrieder-Schink. Wer da neugierig geworden ist, kann nun eine ganze Ausstellung mit ihren Werken sehen: Unter dem Titel "Verortungen" stellt sie in der Dorfener Galerie Oggi aus, Vernissage ist am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr. "Alles hat mit allem zu tun": Wie ein organisches Geflecht breiten sich die lichten Malereien von Viola Poschenrieder-Schink über die Wände aus. Das Netz mit seinen verschiedenen Bezügen und Bedeutungen ist ein zentrales Motiv in ihrer Arbeit, die sich in Zyklen mit bestimmten Thematiken beschäftigt und unterschiedliche Aspekte in immer neue gestalterische Formulierungen transportiert. So entsteht ein Netzwerk aus Assoziationen, das offen genug bleibt, um erweitert und mit anderen Themenkreisen verknüpft zu werden. Häufig überzieht Poschenrieder-Schink ihre Bilder mit Wachs. So schafft sie Räumlichkeit, Licht, Transparenz, aber auch Distanz. Zur Eröffnung der Ausstellung knüpfen Geraldine Frisch (Querflöte) und Helmut Schink (Saxofon) ein Netz musikalischer Improvisationen und umweben Gedanken und Zitate, gesammelt und gesprochen von Viola Poschenrieder-Schink. Zu sehen ist die Schau bis 29. Februar, geöffnet ist die Galerie Oggi, Marienplatz 2a in Dorfen, dienstags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr.