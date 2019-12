Das Landratsamt Ebersberg macht zwischen Heiligabend und Neujahr bis auf einen Öffnungstag Pause. Wie die Behörde mitteilte, ist am Dienstag, 24. Dezember, am Freitag, 27. Dezember, am darauffolgenden Dienstag, 31. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Auch das Jobcenter sowie die Zulassungs- und Führerscheinstelle machen Weihnachtspause. Am Montag, 30. Dezember 2019, ist das Landratsamt wie üblich geöffnet.

Vor einem persönlichen Besuch in der Kreisbehörde sollte man unbedingt einen Termin vereinbaren. Wegen Außendiensten, Urlaub oder Krankheit kann es sein, dass der zuständige Sachbearbeiter gerade nicht da ist, wenn man ins Amt kommt. Eine vorherige Terminvereinbarung erspart unnötige Wege. Außerdem erfährt man womöglich bereits im Vorfeld, welche Unterlagen benötigt werden. Wer sich unsicher ist, welcher Mitarbeiter für die Sachbearbeitung zuständig ist, kann dies unter der Telefonnummer (08092) 823 0 in Erfahrung bringen.

Das Entsorgungszentrum "An der Schafweide" hat an Heiligabend und Silvester vormittags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch am Freitag, 27. Dezember, ist dort Betrieb: Von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 15 Uhr. Geschlossen bleibt allerdings das Problemabfall-Zwischenlager, deshalb können Problemabfälle an diesen Tagen nicht abgegeben werden. Weitere Informationen dazu im Internet auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lra-ebe.de