11. April 2019, 21:52 Uhr Ebersberg Landkreis bekommt Schule für Kinderpflege

Der Landkreis Ebersberg erhält den Zuschlag für eine Berufsfachschule für Kinderpflege. Das schreibt die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher in einer Pressemitteilung. "Der Bau der Berufsfachschule ist ein Baustein in der Bildungslandschaft unseres Landkreises und ein wichtiger Beitrag zur Personalsituation im Erzieherwesen", so die sozial- und familienpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Die Einrichtung soll parallel zu einer weiteren Berufsfachschule im Landkreis München entstehen. Die Vorsitzende des Sozialausschusses ist über diese Entwicklungen zwar froh, "den Fachkräftemangel löst die Berufsfachschule für Kinderpflege allerdings nicht". Auch für eine Fachakademie für Sozialpädagogik im Landkreis stehen die Chancen Rauscher zufolge gut. Eine Entscheidung darüber werde zwar erst noch fallen, in Gesprächen mit dem Kultusministerium zeichne sich aber ein positiver Ausgang ab.

Doris Rauscher zeigt sich zuversichtlich: "Der Bedarf für diese Einrichtung ist in Ebersberg definitiv gegeben und so bin ich guter Hoff-nung, dass es bald eine positive Entscheidung geben wird." Sie werde sich jedenfalls weiter dafür einsetzen.