19. September 2018, 21:54 Uhr Ebersberg Kunst und Lieder

"Open Stage!", heißt es am Freitag, 21. September, beim Singer-Songwriter-Konzert in der Alten Brennerei des Kunstvereins Ebersberg. Inmitten der hängenden und stehenden Kunst der Mitgliederausstellung entführen mehrere Musiker das Publikum mit selbstgeschriebenen Songs in eine klangvolle, lebendige und auch romantische Welt. Helga Brenninger, eine bayrische Liedermacherin aus Dorfen, präsentiert ihre Musik offen,frei und lebendig. Das bezaubernde Duo Kasita Kanton aus dem Raum Rosenheim spielt philosphisch-sanften Indi-Folk, alternative Pop- und Weltmusik, unkommerziell und naturnah. Manuel Winhart, Gitarist und Sänger, erzählt Geschichten über die Liebe und die kleinen Dinge des Alltags, Z(w)eitgeist, das sind Jakob und Lukas, die schon beim letzten Songwriterabend des Kunstvereins das Publikum in ihren Bann gezogen haben. An der Bar gibt es unter anderem selbstgebautes Bier aus Moosach. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.

Die Galerie öffnet um 18 Uhr, Beginn des Konzert ist um 20.30 Uhr.