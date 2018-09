19. September 2018, 21:54 Uhr Ebersberg Kreative Geschwister

Malerei und Musik, das sind die zwei Leidenschaften von Rebecca und Manuel Winhart aus Forstinning. Am Samstag, 22. September, präsentieren die Geschwister im Studio an der Rampe, der kleinen Galerie des Ebersberger Kunstvereins, die Ergebnisse ihrer Kreativität. Rebecca Winhart stellt aus, Manuel Winhart will mit seinen Liedern begeistern. Los geht's um 19 Uhr.