4. Dezember 2018, 22:01 Uhr Ebersberg Konzert und Kunst

Gleich vier Singersongwriter kann man am Freitag, 7. Dezember, in Ebersberg erleben - noch dazu inmitten einer sehenswerten Ausstellung: Der Kunstverein lädt wieder zum Konzert in seine Galerie Alte Brennerei, wo derzeit "Die Poesie der Anatomie" des Malers Hohberger zu sehen ist. Als musikalische Gäste mit dabei sind: Bob Eberl und Sonja Zajontz aus München sowie Christian Schantz und Rusydah Ziesel aus Ebersberg. Letztere berührt mit Liedern von Schmerz und Hoffnung und Impro an der indischen Shrutibox, die "Alte Deutsche Welle" von Schantz klingt schnörkellos direkt, rockig bis funk-punkig gewürzt, und wirft allen Ballast über Bord. Sonja Zajontz' deutschsprachige Lieder erzählen davon, was das Leben so bietet: Freude, Schmerz, Hoffnung und natürlich Liebe. An Fantasie hat es der gebürtigen Niederbayerin noch nie gemangelt, deshalb verpackt sie in ihren Songs auch gerne mal kleine Geschichten, die zum Träumen anregen. Auch Bob Eberl erzählt mit seinem Akustikpop von Trauer, Leidenschaft, Widerstand, Tragik und Liebe. Ein Urgestein der Münchner Szene, das viele Menschen und Saiten zum klingen bringt. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind erwünscht.