10. März 2019, 21:49 Uhr Ebersberg Kolpingsfamilie sammelt alte Mobiltelefone

Elektroschrott loswerden und damit etwas Gutes tun kann man nun in der Kreisstadt. Die Kolpingsfamilie sammelt wieder alte Mobiltelefone samt Zubehör, auch Briefmarken werden angenommen. Die gebrauchten Telefone - die nicht mehr funktionieren müssen - sind für die Sammelaktion des Sozial- und Entwicklungshilfevereins des Kolpingwerkes (SEK) bestimmt. Der Erlös aus deren Verarbeitung trägt zum Beispiel dazu bei, Schulen in Entwicklungsländern, berufsbildende Programme für Jugendliche aus Armenvierteln in Lateinamerika, Afrika und Indien, Landwirtschaftsprojekte in vielen Erdteilen oder Wohnungsbauprojekte für Familien in indischen Slums zu finanzieren.

Wer mitmachen will, braucht nur die gebrauchten Marken, von Briefen, Postkarten und Päckchen oder Paketen in die dafür bereitgestellten Urnen in den Vorräumen des Katholischen Pfarrheims und der Katholischen Kirche in Ebersberg einzuwerfen. Die Marken müssen nicht von ihrem Untergrund abgelöst, sondern können einfach nur ausgeschnitten oder ausgerissen werden. Einen besonders hohen Erlös erzielen dabei getrennt gesammelte Sondermarken. Die alten Telefone und das Zubehör kann man bei bei Rupert Abinger, Firma Wochermaier und Glas, abgeben werden. Dort kann man ebenfalls alte Briefmarken abgeben oder in einem separaten Briefumschlag einwerfen.